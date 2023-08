“Hay quienes sueñan por ahí con tumbar el gobierno; no sean brutos”

Adicionalmente, en este mismo escenario, Petro aseguró que “existe un camino más fácil, muchísimo más inteligente: hablar, cómo repartimos la tierra”, con lo cual dio paso a abordar uno de los temas más espinosos que ha tenido su administración desde antes de su nombramiento como presidente de la República: la supuesta iniciativa de expropiación exprés para el acceso a tierras, sobre la cual señaló que, aunque bien puede llevarla a cabo, no es su intención.

“Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar si quiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacerla cumplir, si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivarla, entonces se le ayuda; se le compra la tierra o incluso, dice nuestra constitución, se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso”, precisó el mandatario nacional.