Petro advierte que el mundo podría escalar a “tercera conflagración mundial”

Agregó que es por eso que no se le puede dar la espalda al mundo. "Hoy no podemos resolver nuestros problemas si no miramos el mundo y sus poderes, si no nos sabemos mover ahí", añadió.

Hay que recordar que el Gobierno de Colombia citó a la embajadora colombiana en Israel Margarita Manjarrez, por los recientes bombardeos de las Fuerzas Militares de ese país en la Franja de Gaza. Israel reaccionó pidiéndole a Colombia que no se alinee con los intereses de Irán y el grupo terrorista Hamás.