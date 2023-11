Presidente Petro llama a consultas a embajadora de Colombia en Israel

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", publicó el jefe de Estado.

Más temprano, el mandatario colombiano había arremetido contra el gobierno israelí, asegurando que quien ordena los bombardeos es "un bárbaro".