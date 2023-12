Se completa el primer año de Gobierno con sus aciertos y desaciertos: Petro

El presidente Petro anunció además que en 2024 presentará un proyecto de ley de minería y otro para reformar la ley de servicios públicos domiciliarios.

"No queremos más fórmulas tarifarias que permitan la especulación y hagan que unas pocas empresas capten ganancias extraordinarias del bolsillo de la población misma. Se presentará también el proyecto de ley de minería para proteger la pequeña minería del país y llevarla hacia tecnologías limpias. Vamos a establecer un sistema de compra de oro que permita acabar con las economías ilícitas", puntualizó.

En el final de su discurso, el mandatario reconoció que queda mucho trabajo en algunos asuntos importantes.

"Obviamente no todo es positivo. La maquinaria estatal sigue siendo lenta, los nubarrones económicos no se alejan y la violencia se aferra a la historia del país y no quiere abandonarla. Sin embargo, hoy el país es conocido en todo el mundo por su empeño para superar los principales problemas de la humanidad: la crisis climática y la guerra", concluyó.