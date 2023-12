Discutir reemplazo de economías ilícitas antes que cese al fuego: Petro

Que un cese al fuego con grupos armados esté precedido por una discusión sobre el reemplazo de economías ilícitas advirtió el presidente Gustavo Petro durante su intervención en la ceremonia de condecoración a la Policía Nacional que se llevó a cabo este viernes 15 de diciembre.

“Donde rige de alguna manera y de manera parcial con algunos grupos un cese al fuego, yo tengo que decirles que el Gobierno Nacional no ve prioritario el cese al fuego, si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas”, sostuvo Petro.

Y aunque no mencionó directamente a cuáles grupos se refería, lo cierto es que tanto en las negociaciones con el Eln como con las disidencias de las Farc se han pactado ceses al fuego.

En ese sentido señaló que "las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizás la principal y aun la más poderosa, el oro, la extorsión y el secuestro, entre varias, estas son las fundamentales. Por tanto, en las conversaciones del gobierno con estos grupos, no nos emociona que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más, sino detener el Estado, por una parte, el grupo armado por la otra, las acciones ofensivas entre esas dos partes”.

Por eso insistió en que el centro de las discusiones no debería ser si se ataca al Estado o no, sino más bien centrarse en la sociedad.

“Pero es que lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad, y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extendiendo los delitos sobre ella”, aseveró.

Y concluyó que el cese al fuego queda dependiendo a lo que se acuerde previamente con el tema de las economías ilícitas: “Así no se construye un proceso de paz. Por tanto, el cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas que he mencionado. Tarea en la que se tiene que comprometer el Gobierno cuando se trata de los cultivos de hoja de coca o de las zonas mineras, porque tiene que plantearle alternativas a la población, porque esa población tiene que tener en concreto y de manera rápida y cotidiana la manera de vivir y de progresar en la economía lícita”.