El presidente no escatimó críticas hacia los grupos armados colombianos que colaboran con estos cárteles, resaltando la incongruencia de luchar por una revolución que termina beneficiando a organizaciones criminales.

"No se han dado cuenta todavía que ya no hay revolución, que eso no lleva a una revolución, que no hizo ningún cambio matar negros siendo de piel negra para que una mafia mexicana se enriquezca. Ese no es el desarrollo, esa es una imposición. A punta de miles de muertos es una imposición", aseveró.

En sus declaraciones, Petro también abordó la pérdida de soberanía, comparándola con eventos históricos como la separación de Panamá de la gran Colombia, aunque ahora resalta que el escenario actual en Colombia es diferente y plantea la pregunta crucial: "¿A dónde lleva este camino?"