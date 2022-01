Gobierno reduce tiempo de aplicación de dosis de refuerzo a cuatro meses

"Ómicron como variante es uno de los virus con mayor capacidad de transmisión conocida en la historia de la Humanidad, no obstante es importante señalar que gracias a la vacunación masiva vemos que el aumento exponencial de casos no se ha traducido en aumento exponencial de muertes ni de personas en UCI", dijo el jefe de Estado.

Por ello recordó que se ha establecido que todas las personas con síntomas, vacunadas o no, deben guardar aislamiento de siete días; los asintomáticos con contacto estrecho con personas con síntomas y que no estén vacunados o sin el esquema completo también deben guardar aislamiento de siete días. Y los asintomáticos con contacto estrecho con personas con síntomas y con vacunación de esquema completo y/o refuerzo no deberán observar el aislamiento.