Presidente del Congreso propone referendo sobre despenalización del aborto

“No podemos aceptar esta decisión de la Corte Constitucional y se hace imperante que el Congreso se pronuncie al respecto. Pero adicional a eso, deberiamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos para que sean los cuidadanos quienes decidan sobre este tema particular. Esto no es Colombia, estos no son nuestros principios y creo que debemos revisar este tema de fondo", señaló Gómez.

En esta misma línea, el precandidato presidencial David Barguil aseguró que propondría una reforma constitucional para que no se pueda permitir el aborto a los seis meses. “La consecuencia práctica de la despenalización del aborto sería su utilización como un método anticonceptivo. Es una tragedia como sociedad. No puede ser que los problemas que tenemos y lo que no hemos resuelto no los resulevan por el lado de acabar con la vida de un ser humano", añadió Barguil.

Otros candidatos al Senado también han expresado su inconformidad por la decisión tomada por la Corte Constitucional, como Mila Romero Soto y Sara Castellanos, quienes aseguraron en sus redes sociales que liderarán un referendo "por la vida" y que radicarán "una solicitud de referendo para que se respete la vida desde la concepción".

Muchos sectores políticos se pronunciaron. El ex presidente Andrés Pastrana sostuvo también que la vía es un referendo. "La Corte Constitucional de Juan Manuel Santos ha rebasado todos los límites de la legalidad, la humanidad y la cordura al legalizar el infanticidio. Hay que convocar un referendo para frenar esta locura", enfatizó.