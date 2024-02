“¿Necesitan que maten un magistrado?”: Corte Constitucional sobre asedio

“El presidente dice que los magistrados podían salir y entrar. Eso no es cierto. Lo digo y lo sostengo y creo que es importante mantenerlo en un estado constitucional. La verdad debe ser la protagonista. La verdad es el centro de toda posibilidad de discusión. No se puede minimizar el hecho y no puede decir que aquí no pasaron cosas porque no hay muertos", agregó.

El magistrado enfatizó que los asedios, ya sea frente a un despacho o un juzgado, son lo suficientemente significativos como para indicar que se está irrespetando la independencia de un juez.