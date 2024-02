Corte Constitucional contradice a Petro sobre asedio al Palacio de Justicia

Frente a lo dicho por el presidente de que los manifestantes no limitaron la movilidad de magistrados y demás funcionarios del Palacio de Justicia el presidente de la Corte aseguró que este lunes habló “con el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra Castro, quien le dijo “que no era correcto lo que había dicho el Presidente”.

“Los magistrados no pudieron salir ni movilizarse libremente, sino hasta cuando el propio director de la Policía, general Salamanca vino con sus hombres a abrir paso. No es correcto lo que dice el presidente, si es verdad que hubo una limitación de la movilidad, que los magistrados no pudieron entrar y salir”, agregó.

El presidente de la Corte Constitucional fue más contundente: “En el Estado constitucional de Derecho los responsables públicos tenemos un primer deber y es decir la verdad, hablar con la verdad y no es verdad que no haya habido limitación de la movilidad de los magistrados, los que vimos la imagen sabemos que eso no era así”.