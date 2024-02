“Será una colaboración pacífica y desarmada”: Fedegán responde a mindefensa

En una rueda de prensa desarrollada este martes, el jefe de la cartera de Seguridad señaló que “los delitos son combatidos por las autoridades, no por los particulares. El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, que esa es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo, que es que previamente toda la experiencia del pasado tiene que servirnos, todo lo que ocurrió con las Convivir, y luego cómo se desarrolló y se fueron transformando en los paramilitares de los años 90 y 2000. Toda esa experiencia nos tiene que servir".

Precisó en este sentido Velásquez que “una cosa es la colaboración que la ciudadanía debe darle a la fuerza pública para que esta actúe y otra cosa es la organización de grupos ciudadanos para enfrentar directamente expresiones delictivas”.