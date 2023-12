¿Por qué ha causado tanta polémica el decreto derogado de drogas?

Pero el expresidente Iván Duque le dijo a EL HERALDO que “la Corte Constitucional lo que dijo muy claramente hace muchos años es que la dosis personal va alineada con lo que llamaban el libre desarrollo de la personalidad”.

Y, sostiene el exmandatario, “resulta que el espacio público no le pertenece a ningún particular, es de todos, y no solamente es de todos sino que en el espacio público prima el interés general pero aparte de eso debemos limitar la circulación de drogas para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y como lo dice nuestra Constitución, si mal no recuerdo en su Artículo 44, es que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás”.