Jineth Bedoya renuncia a que Fiscalía siga investigando amenazas en su contra

En su comunicado, la periodista también se dirigió a los jueces de la Corte IDH que presidieron la audiencia de verificación del cumplimiento de su fallo: "Honorables jueces y juezas: 23 años después de la barbarie que nos marcó a mi madre y a mí, no he podido recuperar mi vida. Sigo amenazada, ejerciendo el periodismo en un carro blindado y con guardaespaldas, y con difíciles temas de salud. Renuncié a mi vida personal y se la entregué al trabajo por las víctimas y sobrevivientes y no me arrepiento, pero pregunto, ¿acaso es justo?".

Bedoya también expresó su deseo de no tener que exiliarse del país y su esperanza de que su experiencia pueda contribuir a la reconstrucción del tejido social de Colombia.

La periodista agradeció los esfuerzos individuales de algunos funcionarios del Estado para implementar medidas de reparación, pero al mismo tiempo instó a evitar procesos revictimizantes. En su mensaje, Bedoya hizo un llamado a los funcionarios del Estado: "Ustedes tienen en sus manos una oportunidad de oro que les ha dado la Corte Interamericana para marcar un antes y un después en la ejecución de medidas de reparación, no solo en nuestra región. A nivel mundial". Finalmente, apeló a la grandeza de este momento para construir acciones transformadoras y un auténtico cambio.