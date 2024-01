Piedad tenía mucha información, quizá trataron de callarla: Ingrid Betancourt

R.

Cuando a mí me secuestran yo inmediatamente pienso: Piedad a mí me va a ayudar, ella seguramente va a hablar con ellos para que me saquen de acá, y yo tengo esa ilusión, eso vive ahí conmigo digamos los dos primeros años, pero ya después entiendo que no hay nada, hasta el final del cautiverio, seis años y medio después, que ella comienza a presentarse muy unida a Chávez, como interesada en mediar para la liberación de los secuestrados.

Entonces lo que yo sé después es que a la liberación mi mamá me explica que Piedad la acompañaba para todos lados, que mi mamá le contaba todo a Piedad, lo que la familia estaba haciendo en movilizaciones, con quién hablaban, y toda esa información que tenía Piedad, por el hecho de estar cercana a mi mamá, después con los años, con lo que se coge del computador de Raúl Reyes, resulta que esa información la usaban las FARC en un sentido que no era propiamente la liberación nuestra.

Se informa que en esos mensajes hay una persona que se llama Teodora Bolívar, que convence a Raúl Reyes de que a mí me liberen, y dice inteligencia militar que Teodora Bolivar es Piedad Córdoba. Y obviamente esas son dos imágenes contradictorias de la misma persona. Y no supe cuál era la verdadera Piedad hasta que en la Corte Suprema me encuentro con el testimonio de Andrés Vasquez, que trabajó con Piedad todos estos años y él explica lo que me faltaba a mí en ese rompecabezas y era la motivación de Piedad, porque me costaba mucho creer que Piedad hubiera escrito lo que decía en los mensajes, pero él explica que Piedad tenía un interés y era que utilizaba la liberación de los secuestrados como una manera de fortalecer la imagen internacional de Hugo Chávez y para sus propias ambiciones presidenciales.

Entonces llevarse el trofeo de mi liberación era una carta política. Cuando ya entiendo las razones por las cuales Piedad buscaba que no me liberaran, la cosa se torna muy perversa porque ella había sido muy cercana a mi familia y había usado esa información para su propio beneficio y había manipulado a una mujer como mi mamá y la había apuñalado en la espalda, porque la verdad eso hizo que se demorara meses la liberación, por esos cálculos de interés político terminó siendo mi secuestro mucho más largo.