Sociedades Científicas piden medidas cautelares por vencimiento de vacunas

Sin embargo, un informe del periódico El Espectador da cuenta de que lotes de vacunas de Sinovac y Pfizer estuvieron en posesión de la cartera de protección social durante extensos periodos de tiempo, superiores a los seis meses en algunos casos, cuando su distribución debió ser más diligente.

Al respecto, la ex subsecretaria de Salud Pública de Bogotá, Clemencia Mayorga, dijo en el reporte que “el proceso logístico es complejo y requiere mucha precisión, como un reloj” y necesita además coordinación entre varios actores del Sistema de Salud.

A su vez, Silvana Zapata Bedoya, experta en el sistema de salud colombiano, señaló en el informe que "todo eso tiene que funcionar perfecto. Y para eso la comunicación es clave: tengo que saber como ente territorial cuándo me van a entregar el biológico, cuántas dosis, y debo estructurar el plan de aplicación. El Ministerio de Salud debe cumplir con la entrega y yo con el plan. Lo que me parece evidente es que, además de las demoras, aquí hay un problema de coordinación muy grande. Si yo no estoy comunicando, y las entidades territoriales no están comunicando sus capacidades, esa coordinación no existe”.