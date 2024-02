PGN formula cargos a ex directivos del Mineducación por millonario contrato

"También se formularon cargos a la ex subdirectora de contratación del Ministerio quien al parecer no verificó el cumplimiento de los requisitos en la presentación de las ofertas ni veló porque la orden de compra fuera adjudicada de acuerdo con los estudios previos emitidos por su dependencia. Por último, se cuestionó al ex jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y supervisor dentro de la cuestionada orden de compra, quien presuntamente vulneró el deber de selección objetiva por haber suscrito el documento en la que salió favorecido UNE EPM Telecomunicaciones", concluye la Procuraduría.