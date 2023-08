“Cada vez que sea calumniado no me callaré”: Petro responde a la Flip

“Señores @FLIP_org el presidente de la República como ciudadano de Colombia goza de derechos fundamentales igual que los demás ciudadanos y ciudadanas. Uno de ellos es el derecho al buen nombre”, indicó el mandatario a través de Twitter.

Asimismo, el jefe de Estado reiteró que la información publicada por Noticias Caracol, la cual señalaba que el capo y su esposa - conocido como Sobrino- quien se ocultó bajo la fachada de un empresario arrocero en 2015 para crear un grupo ilegal con capacidad para sacar tres toneladas de cocaína al mes, habría ingresado dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de 2022.

“La información de @CaracolTV fue calumniosa. Quienes el canal afirmó que me habían financiado afirmaron que no. Quienes el canal dijo que eran directivos de Colombia Humana resultó que no eran y al querer vincularme con la financiación de un narco, negado por su propia esposa terminó construyendo una mentira contra mi buen nombre”, recalcó Petro.