Petro propone que viceministro de Juventud sea uno que “haya perdido un ojo”

El mandatario aprovechó para referirse a los jóvenes de la Primera Línea que hoy se encuentran privados de la libertad tras su arresto durante las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo previo a que llegara a la Presidencia.

Lamentó el hecho que sigan tras las rejas por lo que se defendió señalando que el no tiene la potestad para liberarlos o colocarlos presos.

“Aún hoy muchos jóvenes están presos, me echan la culpa de ello como si yo encarcelara o pudiera liberarlos. Entes al interior del Estado, personas al interior del Estado, han decidido que esos jóvenes no salgan libres. No porque sean terroristas, porque ¿a quién se le ocurre decir que manifestarse es terrorismo? Sino al dictador, sino al fascista”, aseguró Petro.