“Estamos en el comienzo de la extinción”: Petro ante el Congreso de España

En su discurso, el mandatario aseguró que “viene del país de la belleza” y que conoció al país europeo a través del Quijote, que le ayudó aprender de varias cosas, entre ellas, “el caminar para construir justicias”.

“Nos llamaban locos simplemente por cabalgar tratando de encontrar la justicia y el amor. Esto no se puede desligar. Lo racional del pensamiento político está ligado al sentimiento. Soñaba con un ejército de Quijotes buscando la justicia del mundo como parte de la mente de un adolescente que marcó mi existencia y de alguna manera me convertí en un Quijote”, indicó.

Petro indicó que estamos en tiempo de crisis climática y que es necesario que cambiemos de paradigma o “nos terminaremos extinguiendo”.

“El mundo reclama unas bases diferentes. Estamos en tiempo de crisis. Como dice la ciencia, todo progresismo debe basarse en la ciencia, es el faro que nos puede alumbrar, no hay otro. La ciencia nos puede conducir a un mejor camino. Estamos en el comienzo de la extinción. No es el apocalipsis, pero o cambiamos o nos extinguimos. No hay tiempo para más. No es un debate político como antaño, ya tiene que ver con una orden de la ciencia. No es religión. Podemos mirar hacia otro lado, hacer la política del avestruz, pero solo lograremos que esos días estén más cerca"”, dijo Petro.