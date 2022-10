Petro designa a María Valencia, nieta de Gaitán, como directora del CNMH

Se refirió en este punto el mandatario a que "los acuerdos tratan de acordar sobre Colombia una reforma agraria: 3 millones de hectáreas dice en el acuerdo hay que repartir entre los campesinos, y me puse a revisar como presidente si ese punto se había tramitado de alguna manera y lo que he encontrado es que nada, el gobierno pasado tomó la decisión de no cumplir el acuerdo".

Agregó al respecto que la idea es comprarles a los dueños 3 millones de hectáreas a precio de mercado, "que depende de la fertilidad: no se trata de entregarle un desierto al campesino o áreas reservadas por su vulnerabilidad ambiental o lugar estratégico en los ecosistemas o las selvas, es decir deben ser tierras dentro de la frontera agraria, y deben ser tierras aptas para la agricultura".

Se encuentra así, explicó Petro, que el valor de esas tierras "va entre 10 y hasta 20 millones de pesos la hectárea, lo que significa de 30 a 60 billones de pesos, y el presupuesto es de 400 billones de pesos. El gobierno pasado nunca pensó en eso, no construyó un fondo o un sistema de endeudamiento interno o consecución de recursos; al contrario creó una norma de marco fiscal restrictivo para este gobierno, él no lo cumplió porque endeudó al país, pero sí para restringir a este gobierno".