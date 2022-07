“Petro busca potencializar a Monómeros”: Lizcano

R.

Es que técnicamente esto no es unanimismo, yo creo que la gente ha entendido mal. Esto no quiere decir que todo el mundo vaya a pensar igual, que no vaya a haber controversia u oposición en el Congreso. Esto lo que está buscando es crear unos mecanismos, unos canales para poder dirimir las diferencias. El presidente Petro es el mayor demócrata que tiene Colombia, y es el hombre más respetuoso por las minorías, por la oposición, porque toda la vida ejerció esa labor. Entonces, claramente entiende que sus reuniones no son para que todos piensen como él o para que todos tomen las decisiones como él las quiere, sino para que haya mecanismos de diálogo respetuosos e informados, para se puedan tomar decisiones sin tenerse que insultar, que reventar el país, sin tener que acabar con la confianza. Él entiende que aquí va haber diferencia, va a haber oposición. Entonces, se tomarán decisiones algunas concertadas y otras por mayoría, pero de ninguna manera el Gran Acuerdo Nacional implica que nadie opine, que no haya oposición, que la va a haber, y la va a haber fuerte.