Petro anuncia bono pensional pese a que no se ha aprobado la reforma

"No quieren que el anciano sin pensión pueda recibir un bono pensional, prefieren que el banquero se lleve la cotización del trabajador fuera del país. No le cuentan que la mayoría de los cotizantes no tendrán pensión, solo les devolverán sus ahorros y ai llegan a vivir despues de acabar sus ahorros se quedarán ain nada", señaló.

Así las cosas, esta reforma, que espera debatirse nuevamente el próximo martes, 5 de marzo, arranca su segundo round con demoras.

Por su parte, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, reconoció que el proceso de la reforma pensional ha enfrentado dificultades en su trámite legislativo.