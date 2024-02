Petro advierte al Consejo de Seguridad que no se ha cumplido verdad judicial

Tras la reunión este jueves en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, de visita en el país desde el pasado miércoles, el jefe de Estado reconoció que no se ha cumplido la verdad judicial del conflicto para acabar con la impunidad.



"Si miramos si ha aparecido la verdad judicial, hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad histórica, que entregó su informe, pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, tenemos que decir que no se ha cumplido", advirtió el mandatario.



Frente al capítulo del Acuerdo de Paz sobre Reforma Agraria, cuestionó que "en relación con las 7 millones de hectáreas tituladas, vamos en 1.600.000 hectáreas. Este es el Capítulo Reforma Agraria, se perdieron 4 años".



Al hacer referencia al capítulo de transformación del territorio en el Acuerdo de Paz, señaló Petro que "el balance de las inversiones sobre los territorios, que fue lo que se derivó del Acuerdo de Paz, según la Contraloría, es que 80 billones de pesos se han invertido en esos años. Yo vengo de recorrerlos, con todo el Gobierno pleno, y de contrastar con las comunidades reunidas, sin intermediarios; yo no veo esa inversión. Las condiciones básicas de existencia siguen siendo las mismas que antes de los Acuerdos de Paz".



Y en torno al Fondo Multidonante con el ELN, el presidente mencionó que "la comunidad internacional, como se le llama, que es estatal, que es pública, pero también privada, económica y socialmente, podría ayudarnos a transformar el territorio donde están asentadas en este momento organizaciones armadas ilegales, de tal manera que la prosperidad de la población permita la salida de la economía ilícita".