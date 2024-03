Petro arremetió contra medios de comunicación durante evento en la Nacional

En medio de un discurso en la Universidad Nacional, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro arremetió duramente contra los medios de comunicación, especialmente sobre Caracol y RCN, a quienes acusó de “embrutecer y adormilar a la sociedad”.

"El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana", dijo el mandatario.

"Le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy, más que nunca, hay que pellizcarse", agregó en su intervención.

Posteriormente, miembros de la oposición no dudaron en reprochar las declaración del jefe de Estado.

"El primer paso a una dictadura es la censura. La libertad de expresión y de prensa es un pilar fundamental de las sociedades, así a Petro no le gusten y le estorben. A Colombia la vamos a defender de sus mentiras, de sus aliados y de su intención de destruir todo", condenó Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático.

Por su parte, Andrés Forero, del CD, señaló que: "Chávez y Maduro empezaron atacando medios de comunicación y terminaron cerrándolos. Ese no puede ser el destino de Colombia".