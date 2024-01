“Petro ha instaurado el delito de opinión”: Pastrana tras la conciliación

Pastrana, mediante un comunicado, aseguró que la denuncia que Petro instauró en su contra por unos trinos publicados a finales de 2023 “viola abiertamente” la Constitución y remató diciendo que con su accionar “Petro ha instaurado en Colombia el delito de opinión”.

“De lo que se trata este proceso penal es si en Colombia existe o no la libertad de pensamiento, si en Colombia existe o no la libertad de expresión y si en Colombia existe o no el derecho a hacer oposición”, se lee en la comunicación.