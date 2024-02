Murillo pensaba conciliar el tema de la licitación de los pasaportes: Salazar

No para la crisis en el Gobierno nacional, ahora por cuenta de la licitación del contrato para la elaboración de los pasaportes, que fue adjudicado a Thomas Greg & Sons. Pero toda la polémica ha girado en torno al secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, quien firmó las tres resoluciones que le entregaban el millonario contrato a la mencionada firma.

Pocas horas después de que se expidieran las resoluciones, el presidente Gustavo Petro se pronunció y, de manera sorpresiva, reversó la decisión y hasta calificó de "traidor" al funcionario, declarándolo insubsistente. Desde ese momento, Salazar ha defendido su actuar y este martes entregó más detalles de cómo se dio la entrega de la licitación.

En diálogo con varios medios reveló que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo tenía la intención de conciliar el tema de la licitación, aunque no mencionó propiamente a la firma Thomas Greg & Sons, sí le manifestó a Salazar que la idea era proponerle ese plan al presidente Petro.

" (Murillo me dijo) que era mejor conciliar el tema, no me habló de Thomas Greg, me dijo que era mejor conciliar y resolver estos problemas. Como yo conocía la posición del presidente Gustavo Petro, entonces, dije que esto era imposible. Por eso, decidí. Dije ‘esta semana tengo que resolver esto’ porque, además, noté que el embajador Gilberto Murillo llegó al Ministerio a quedarse. Cuando él empezó a pedirle renunciar a algunas personas, no dudé en que eso ocurriría", dijo en diálogo con la revista Semana al revelar que Murillo habría pedido renuncias de personas cercanas a Leyva.

En contexto: “Decisión que tomó secretario de Canciller es legítima”: exdirectora de Andje

Asi mismo, dijo que nadie, ni siquiera el canciller encargado Murillo conocía la decisión que había tomado sobre la licitación. "No se enteró absolutamente nadie. Él (Murillo) lo que me dijo sobre el tema es que tenía el propósito de proponerle al señor presidente Gustavo Petro que conciliaran y resolvieran los problemas. Entonces, ahí me formé la idea de que no habría ninguna solución, de que a mí me iban a retirar del cargo, iban a quedar los problemas y que yo quedaría en la historia como el viejito que dejó a Colombia sin pasaportes", señaló en ese medio.

Así mismo reveló que el lunes 26 de febrero habló con el canciller suspendido Álvaro Leyva, quien le dijo: "Se supone usted es el secretario general que yo designé. Debió haberme dicho antes", contó Salazar a Caracol Radio y Semana. Él le respondió al ministro: "doctor, porque yo me dediqué a estudiar estos temas durante esta semana y si me ponía a consultar no los iba a resolver”.