“No es posible echar para atrás la adjudicación de los pasaportes”

También manifestó haber tenido miedo de la represalia del Gobierno por la adjudicación de un contrato sobre el que Petro y el suspendido canciller Álvaro Leyva han hecho eco de denuncias de presunta corrupción y de riesgos contra la libre competencia: "Sentí mucho temor ante todo de pensar que se iba a desatar contra mí la ira del Gobierno pero yo tenía que cumplir con el deber, además me tranquilizó mucho saber que el proceso estuvo acompañado por los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, y también tuvo un proceso de coordinación con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, y estoy muy tranquilo con la calidad de las personas que intervinieron en la estructuración porque son profesionales de diferentes áreas con profundo conocimiento de la temática para hacer un procedimiento técnico como se requiere y que están vinculados a la Cancillería desde hace muchos años y a quienes inclusive yo no había tratado mucho, pero son personas honorables a mi juicio tanto las que estructuraron, evaluaron y recomendaron adjudicar".

Puso de presente que el canciller (e) Luis Gilberto Murillo le había expresado su intención de conciliar en todo este lío: "En una charla muy breve con el canciller Murrillo él me manifestó que su propósito era hablar con el señor presidente para ver si se podía conciliar con la firma demandante (Thomas Greg)".

Y frente al dicho de Petro, quien 'trinó': "El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular, en todos los procesos, de Thomas Greg & Sons, y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse", Salazar sostuvo: "No hago comentarios al respecto porque no quiero entrar en una polémica con el señor presidente, a quien respeto como jefe de Estado".