Petro revaluará cese al fuego firmado con el Clan del Golfo

Tras un consejo de seguridad que se realizó para evaluar la situación, se determinó que se tiene indicios de que el clan del Golfo está detrás de los hechos de violencia. De hecho, el presidente Gustavo Petro envió un fuerte mensaje, “el Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego (...) Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano”.

Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El clan del golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2023

Este lunes, Petro anunció que en las próximas horas se realizará una reunión para definir si se mantiene o no el cese al fuego firmado con el clan del Golfo, el cual está vigente desde el primero de enero, después de los hechos de violencia que han afectado a miles de habitantes en el Bajo Cauca.

Esto porque el mandatario afirmó que el grupo armado está utilizando el cese al fuego para fortalecer sus economías ilícitas.

“Allí se mueve el Clan del Golfo para impedir que se les destruya sus dragas. Esa circunstancia ya demuestra un hecho contundente: usan (el Clan del Golfo) el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal y eso no es posible porque si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente”, aseveró el jefe de Estado.

Así mismo mencionó que el grupo armado no pudo acceder a un sometimiento a la justicia: "Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en sus negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación. Hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud, entonces la paz tendrá esas dificultades", concluyó.