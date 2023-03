Clan del Golfo deja sin agua potables a habitantes de Tarazá

El drama que se vive en la subregión del San Jorge y el Bajo Cauca antioqueño pica y se extiende con el pasar de las horas en medio del paro minero.

Luego de que encapuchados incendiaran el peaje de Tarazá, Antioquia, la situación de orden público se complicó mucho más con el daño a la infraestructura de agua potable del municipio que, según el presidente Gustavo Petro, cometieron miembros del Clan del Golfo.

De acuerdo con el jefe de Estado, los integrantes del grupo ilegal rompieron las tuberías que suministran el líquido a más de 48 mil habitantes.

“Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El clan del golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, tuiteó el mandatario.

Tras esta nueva alteración del orden público, las críticas no tardaron en llegar hacia la Casa de Nariño.

“A criminales como Clan del Golfo no se les puede dar cese bilateral sin condiciones previas. A la fuerza pública no se les dan ordenes confusas respecto a su función y mucho menos debilitarlas A la población hay que protegerla desde el primer instante. Mire como esta Tarazá”, reprochó Diego Molano Aponte, ex ministro de Defensa.

Cabe recordar que total hay más de 10 mil efectivos de la fuerza pública en la zona para tratar de recobrar el orden luego de 11 días de álgidas manifestaciones.

De acuerdo con la senadora Martha Peralta, estas acciones violentas han sido cometidas por los organizaciones ilegales en venganza a los operativos adelantados por el Ejército.

“Todo porque el gobierno decidió destruir las dragas de la minería ilegal, que envenenaban los ríos para financiar grupos armados y narcos. Debe actuar ya mismo la fuerza pública”, señaló.