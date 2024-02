Críticas a Petro y Duque tras la pérdida de los Panamericanos

El expresidente Duque le respondió por tanto en sus redes sociales a Petro: "Como presidente tuve el honor de liderar la organización de los Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Bolivarianos, los Mundiales Juveniles de Atletismo, y de organizar en Barranquilla la Asamblea del BID, y el Congreso Mundial de Juristas. Con el alcalde

@jaimepumarejo avanzamos para traer la Fórmula 1 y conseguimos los Juegos Panamericanos después de 50 años. Estos dos últimos se perdieron por el saboteo y negligencia del actual Gobierno. La evidencia lo dice todo".

A su vez, el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Víctor Munoz, señala: "Presidente @petrogustavo asumir responsabilidades es parte del trabajo. En el empalme se les informó del estatus de los juegos panamericanos. Su ministra de deporte no convocó la comisión creada para este propósito sino hasta 15 meses después. Su ministro de hacienda - Ocampo informó que los recursos estaban en el Presupuesto 2023. Su ministra de deporte se comprometió en acta firmada, a pagar antes del 31 de diciembre del 2023. Su ministro de hacienda - Bonilla, indicó que la ministra de deporte no pidió los recursos. Los juegos los perdimos por desconocimiento y por miedo de sus funcionarios, lo cual usted mismo reconoció. Culpar a otros no es gobernar. Después de 18 meses de posesionado, ya es hora de empezar a ejercer".