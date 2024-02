“La sede se perdió porque Gobierno incumplió, así de sencillo”: Escaf

"Cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad esperaba, porque lo conozco y apoyo y sé lo mucho que quiere a Barranquilla, que el último acuerdo que se hizo en Casa de Nariño para no perder la sede de los juegos se cumpliría a raja tabla. Era palabra empeñada", escribió en X.

"Lo mínimo, presidente Gustavo Petro, es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado. Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que de charista no tengo un pelo, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del Pacto, me debo a Barranquilla", agregó Escaf luego de asegurar que la culpa la tuvo la Ministra de Deporte y el mandatario por no girar los 4 millones de dólares que debían pagarse hasta el 31 de diciembre de 2023.

Finalmente, indicó que el error del mandatario puede ser una gran desilución para Barranquilla cuya mayoría de voto en tiempos de elecciones fue para el hoy día presidente Gustavo Petro.