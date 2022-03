1 millón de estudiantes siguen esperando inicio del PAE en Colombia

La entidad de control dio logró evidenciar que algunas instituciones presentan deterioro de las infraestructuras así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas. El 16% de las IE (24) no cuentan con cocina, el 26% (39) no tienen un lugar de almacenamiento, el 15% (22) carecen de comedor y el 22% (33) no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos.

Se identificó que en menos de la mitad de las IE visitadas 47% (70) se está cumpliendo con la Modalidad Preferente RPS, mientras que en el 39% (58 IE) se está atendiendo bajo la modalidad de Ración Industrializada y el 14% (21 IE) bajo la modalidad comida caliente y transportada.

Específicamente en el departamento de Bolívar se identificó que en 7 Instituciones Educativas de Cartagena se atiende el PAE a través de la entrega de raciones industrializadas para consumir en casa, tal y como se aprobó únicamente y de manera temporal ante la emergencia de la Covid-19.

De igual manera, la Contraloría identificó que en el 37% de las IE (55) aún no están conformados los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y en el 77% (115 IE) no han sido conformadas las veedurías ciudadanas al PAE.