ELN se está demorando excesivamente en entregar a ‘Mane’ Díaz: Otty Patiño

El 2 de noviembre el Frente de Guerra Norte ‘José Manuel Martínez Quiroz’ del Eln, que mantiene secuestrado al papá del futbolista desde el sábado 28 de octubre, anunció que comenzaba el proceso de liberación, pero pasan los días y aún no se concreta. Otty Patiño afirmó que la guerrilla ha estado pidiendo nuevas condiciones para la entrega de la víctima.

“La primera indicación que se les mandó a decir, porque no tenemos comunicación directa con ese frente, es que dieran unas coordenadas para producir la extracción del señor, no necesariamente un punto, sino un área prudencial para que las tropas no entren en el territorio, pero ellos dijeron que no, que simplemente lo iban a liberar, que no iban a hacer una entrega.