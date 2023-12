“Para sentarse con el Gobierno tiene que haber un compromiso de no secuestro”

El funcionario, que tomó posesión del cargo apenas al inicio del mes de diciembre, aseguró que cada grupo armado tiene que tener un compromiso de no seguir secuestrando como política fundamental para poder empezar los diálogos.

"El no secuestro no puede ser una política para el Eln y para los demás grupos no. Para sentarse en una mesa con el Gobierno tiene que haber un compromiso de no secuestro", dijo el comisionado.

En las declaraciones agregó que para implementar los acuerdos de paz lo primero tiene que ser la gente, principalmente aquella que se ha visto afectada por el conflicto.