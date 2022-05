‘Otoniel’ se declara inocente ante una jueza de Nueva York

"Me agrada tener la oportunidad de poder hablar con mi cliente, porque en Colombia no me lo permitieron", subrayó.

Una hora antes de la vista, que arrancó unos minutos pasadas las 15.15 hora local (19.15 GMT) el Gobierno estadounidense anunció a través de una rueda de prensa los cargos contra Otoniel, al que considera uno de los capos "más peligrosos" del mundo y al que responsabiliza de la exportación al país de toneladas de cocaína.