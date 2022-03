Corte niega solicitud de Otoniel de suspender su extradición

Incluso, la embajada de Estados Unidos en Colombia comunicó hace algunas semanas a través de su cuenta oficial de Twitter su posición ante el caso de Otoniel, el robo de su grabación ante la Comisión de la verdad y sus presuntos planes de fuga.

“Nos preocupan, profundamente, los informes sobre los planes de fuga del peligroso capo de la droga Otoniel y las denuncias por robo de equipos para entrevistas de la Comisión de la verdad", señaló la embajada.

Sobre su extradición, la defensa de Otoniel había elevado una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de suspender este támite, pero este lunes el alto tribunal decidió rechazar dicho recurso y afirmó que no se suspenderá, debido a que, según determinó, Otoniel no figura como integrante de las Farc en los listados entregados por la guerrilla en la desmovilización, por lo que no tiene las calidades para hacer parte del Sistema Integral de Paz.

"La Sala se abstendrá de remitir el expediente a la Jurisdicción Especial Para La Paz; de donde surge que tampoco se accederá a la solicitud de suspensión del trámite de extradición", se lee en la decisión.

El pronunciamiento se dio a conocer luego de que la Sala Penal recibió un escrito de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que señala que no ha suscrito un acto administrativo mediante el cual reconozca a Úsuga David "como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo Farc y por ende no se encuentra acreditado".