“No digan que no existe acoso y agresión”: Ospina responde a la Procuraduría

Asimismo, el funcionario recalcó que esta suspensión se traduce en “acoso, agresión, premeditación e idea de daño reputacional”.

“Pero que no digan que no existe acoso, agresión, premeditación e idea de daño reputacional. La vida entera he navegado en aguas turbulentas y siempre hemos vencido. Superamos el covid, el estallido y dejamos obras estratégicas; también superaremos esta”, afirmó.

La vida entera he navegado en aguas turbulentas y siempre hemos vencido. Superamos el covid, el estallido y dejamos obras estratégicas; también superaremos esta. — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 26, 2023

Finalmente, Ospina asoció la decisión del organismo de control por su amistad con el presidente Gustavo Petro.

“Me dicen muchos de los amigos que esta andanada de los organismos de control se debe a mi amistad con el Sr Pdte @petrogustavo, decirles quiero que los principios JAMÁS se negocian, JAMÁS”, puntualizó.

La Procuraduría también anunció la suspensión e inhabilitación del secretario de Cultura, Jose Darwin Lenis, por eventos relacionados a irregularidades en la Feria Virtual.

Según informó la Procuraduría, el fallo en primera instancia se da por el irregular del convenio por $11.955′020.000 para la realización de la Feria Virtual de Cali en su versión 63 pues se evidenció que el secretario de Cultura no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Corfecali.