Caso Laura Sarabia: emiten orden de captura contra patrullera

Ha trascendido que Canizales deberá cumplir la orden de la juez en la cárcel de Policía de Facatativá o donde lo disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

"La fiscal apeló en el sentido de no estar conforme con la medida no privativa de la libertad impuesta a Dana Canizales en el entendido que consideró que no fue debidamente motivada por cuanto el documento esgrimido por la defensa, en el cual se evidencia que renunció al cargo desaparecieron entonces los fines constitucionales de la medida. Se avisó de dicho documento que no tiene un recibido y adicionalmente el mismo no se acompañó del acto administrativo que lo respalde no pudiendo dar por sentado que se aceptara su renuncia", explicó la togada.