Las nuevas ‘perlas’ que deja la ponencia de la reforma a la salud

Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, y vocera de las 16 organizaciones del Grupo Acuerdos Fundamentales para la Implementación de la Ley Estatutaria de Salud, habló con EL HERALDO sobre los riesgos de la reforma frente a aumentos del gasto por enfermedades crónicas, aumento de siniestralidad, nuevas tecnologías del sector, mercado del trabajo, costo de la reforma y racionalización del gasto en salud.

La primera preocupación, dijo, tiene que ver con el financiamiento: “Presentamos unas cifras sobre el envejecimiento de la población y el aumento en la tasa de hospitalización y atención por enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes y cáncer, por ello pedimos que se haga un estudio serio de cuál es la suficiencia de recursos del sistema y si se requieren más cuáles son las fuentes. Y también tenemos el aumento en la atención del número de migrantes, que se ha multiplicado por 10 en tres años, una serie de presiones por tecnología y medicamentos que permanentemente se producen en el sistema de salud y que los colombianos tienen derecho a ellos”.

Pidió además la dirigente gremial que el Gobierno diga cuánto vale la reforma a la salud, ya que es una reforma ambiciosa y requiere unos recursos importantes para la atención primaria: “El Gobierno ha pasado de decir que la reforma era costo cero, que no tenía costo adicional y luego un informe de Hacienda dice que costaba 146 billones de pesos en 10 años”.

Así mismo, advierte que la labor de dignificación laboral del sector salud vale de 9 o 10 billones de pesos según los estudios “y no sabemos dónde están los recursos y cómo se van a garantizar y nuestra preocupación es que sin eso no podemos tener la certeza de que esto no va a ser un salto al vacío y que Colombia va a tener la tranquilidad de cómo se garantizará la el derecho a la salud”.

Y concluye Mayorga que en la reforma no hay una integralidad en los servicios, “nos parece que las funciones operativas y administrativas para los distintos actores no son claras y los pacientes no van a tener una entidad que responda por la integralidad del derecho a la salud: ¿a quién le presentamos una tutela, al CAP, al hospital, a la Adres, al Estado?”.

En el reporte presentado por el gremio ante la Comisión Séptima del Senado se lee que en estudios presentados por el Banco de la República (2023) sobre el financiamiento del sistema de salud, se plantea que el sistema enfrenta un aumento en el gasto principalmente por el incremento en enfermedades crónicas no transmisibles (de $1,5 billones en 2016 a $5,9 billones en 2021), con una proyección a 2030 de $8 a $10 billones/año (1), además del aumento en gasto por PM, atención de migrantes y demás variables que ameritan una ruta financiera clara para garantizar el derecho a la salud en el corto, mediano y largo plazo, así como las nuevas fuentes que son requeridas y de obligatoria presentación y análisis en el proyecto de reforma.