ONU celebra reducción de inseguridad alimentaria y alerta sobre inequidad

Una de las mayores preocupaciones de los hogares colombianos es la subida de precios de los alimentos, como aclaró la directora adjunta: "La gente vive con su mismo nivel de ingresos, cobran lo mismo, les toca ser estratégicos en la compra de alimentos".

El 44 % de las familias entrevistadas "dice que con el ingreso sobreviven, pero no viven (...) no alcanzan a comprar los alimentos que necesitan porque los precios no dejan de subir y ellos tienen un salario fijo", completó Bottone.

A pesar de la leve mejora global, más de 11 millones de personas siguen en seguridad alimentaria moderada, por lo que todavía más de la mitad de hogares están en "seguridad marginal", en una situación "muy frágil que ante cualquier choque climático puede caer en la inseguridad", dijo.