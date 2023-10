Madre de Luis Andrés Colmenares habla de lo que sentía al ver a Laura Moreno

“Desde el segundo piso alcanzaba a mirar a Laura. No sé, sentí algo en mi corazón que me decía que esa no era la mujer para Luis Andrés. No me gustaba su carro. Cuando ella llegaba en el carro, yo lo sentía como algo terrible. El carro era negro, como si me llegara el demonio a mi casa. Uno lo siente en su corazón de mamá, no me gustó Laura”, manifestó la mujer.

El caso de Luis Andrés Colmenares sigue siendo un enigma sin resolver después de 13 años, con varias personas involucradas y muchas incógnitas sin resolver. La madre de Colmenares ha brindado una perspectiva única sobre su vida y su relación con su hijo, arrojando luz sobre un aspecto poco conocido de esta trágica historia.