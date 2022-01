“Ómicron es un desafío complejo para los sistemas de salud”: Minsalud

Al ser consultado sobre el impacto de esta variante en las cifras de contagios, el director de Epidemiología de Minsalud dijo que “una vez dominante produce picos abruptos con un incremento explosivo de casos y que incluso algunos han catalogado como quizás el virus respiratorio más contagioso”.

Fernández fue enfático al sostener que el hecho de que sea menor el riesgo de complicarse o morir, esto no quiere decir que no se pueda presentar: “Esta severidad o muerte se da en personas no vacunadas o con factores de riesgo, que no se han puesto su dosis de refuerzo”.

Por esa razón indicó que los nuevos lineamientos buscan evitar congestión y priorizar a quienes más lo necesitan: “El ciudadano que se queda en casa está ayudando a priorizar a quienes necesitan ir al servicio. Entones, estamos en un desafío que es de la institucionalidad, pero también de la sociedad”.