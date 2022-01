Ómicron continúa elevando el número de contagios en el país

Por esta razón, conminó a la ciudadanía a que acuda presencialmente a los servicios sanitarios solo si hay presencia de signos de alarma, tales como dificultad respiratoria, fiebre muy alta que no cede, vómitos excesivos, entre otros.

“Las pruebas son importantes, pero es mucho más importante el aislamiento temprano. A través del aislamiento temprano evitamos contagiar a otras personas, contribuimos a disminuir la velocidad de transmisión o contagiar a personas no vacunadas o que están vacunadas, pero con factor de riesgo que podrían ser susceptibles a complicar”, recomendó el funcionario.

Explicó que aquellas personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación y la población de mayor riesgo que no haya accedido a su dosis de refuerzo debe hacerlo de manera “urgente” porque no están exentas de potenciales complicaciones asociadas a las variantes que circulan en el país.