“Ojo con Colombia Compra Eficiente”: Day Vásquez

Daysuris Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, dejó un enigmático mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) donde dejaría entrever una serie de supuestas irregularidades en Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Contratación Pública.

"Ojo con Colombia Compra Eficiente”, trinó la mujer.

Cabe recordar que este jueves se reanudó la audiencia de legalización del principio de oportunidad entre Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, y la Fiscalía General de la Nación.

En la diligencia, que se desarrolla de manera reservada por solicitud de Laura Oreja, pareja sentimental de Nicolás Petro, un juez de Barranquilla decidirá si avala o no un acuerdo entre la mujer y el ente acusador, que le ofreció inmunidad total durante 2 años a cambio de ser la principal testigo contra el hijo del presidente, que irá a juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia del pasado martes, Day Vásquez le pidió perdón a Laura Oreja por haber violado sus datos personales.

“En ningún momento he visto provechoso haber obtenido sus datos personales. Llegaron a mí, y como consecuencia, el desenlace de este impasse como evento excepcional de haber tocado fondo. Ahora bien, aspiro a salir con prontitud porque como lo manifesté, me siento transformada con la ayuda principal de Dios que nunca desampara”, dijo Vásquez.

Algunas versiones apuntan a que la Fiscalía General de la Nación le imputaría nuevos cargos Day Vásquez; sin embargo, el ente acusador no se ha pronunciado sobre este tema.

Esta imputación tendría relación con la denuncia que presentó Génesis Leal, mejor amiga de Laura Ojeda, quien aseguró que sus comunicaciones fueron interceptadas por agentes de la Dijín de la Policía.

Nicolás Petro Burgos es investigado por la Fiscalía desde marzo de 2023 por las denuncias de Vásquez -quien ha llegado a un acuerdo de colaboración con el ente acusador- de que recibió dinero de dudosos empresarios y señalados narcotraficantes para la campaña presidencial de 2022 de su padre.

Después de ser detenido el pasado julio, el hijo del mandatario reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero para la campaña del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía.

Petro Burgos, que tiene medidas de aseguramiento no privativas de libertad, ya ha sido acusado formalmente ante un juzgado los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y deberá responder en un juicio que comenzará en los próximos meses.