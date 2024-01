Críticas por el cambio en los requisitos para dirigir el Invima

A su vez, el ex candidato presidencial Jorge Robledo advirtió que "seguramente Colombia sea el único país del mundo en el que un nuevo gobierno, luego de 17 meses de posesionado, no ha sido capaz de nombrarle un director a un instituto tan importante como el Invima. Y que, seguramente, entre los incontables colombianos con pregrados en salud no encuentre alguno que le sirva de director del Invima".

Entre tanto, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Papo Amín, cuestionó: "Modificaron de la noche a la mañana el manual de funciones del Invima. ¿A quién quiere poner Petro en ese cargo? La entidad más importante de seguridad sanitaria del país ahora la podrá dirigir una persona que tenga cualquier pregrado. Descarados".

Y Cristina Plazas, ex directora del ICBF, dijo que "lo del Invima es inaudito y los niños con VIH están sin medicamentos. Mientras tanto, Petro sigue en campaña política sin darse cuenta de que ya fue elegido y que le toca ponerse a trabajar, algo que no parece gustarle, según lo que ha mostrado. Qué desidia. Qué desgracia".