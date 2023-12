Nueva Tributaria y polémicas presidenciales: lo que marcó el 2023

La limitada gestión y ejecución del gasto público fue un lunar durante 2023. El reajuste de la política de vivienda llevó a un parón en las inversiones de vivienda VIS, que todavía no se reactivan, y la consolidación de la base de datos en Prosperidad Social para unificar los subsidios y concentrarlos en los sectores más vulnerables ha tomado más tiempo del esperado.

“Lo que se impone es un esfuerzo bien serio de la reactivación económica y hay varias opciones: recuperar, agilizar los proyectos de inversión. Al Gobierno no le ha ido bien porque no ha ejecutado los programas planteados, se estima que la ejecución no alcanza el 60 %”, dice Parada.

Según Eduardo Palencia Ramos, director del programa de Ciencias Políticas y Gobierno, la inejecución de las promesas hechas en campaña genera insatisfacción y la percepción de ineficacia.