“No estamos de brazos caídos”, la advertencia de Mindefensa a disidencias

Luego del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro quien dijo que el cese al fuego bilateral debería pasar a “cese de hostilidades” con grupos armados ilegales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó en diálogo con ‘Mañanas Blu’ que con esto se busca que los grupos armados suspendan toda acción ofensiva, además de todo acto violento que afecte a la población.

Así mismo señaló que la Fuerza Pública no bajará la guardia y seguirá enfrentando a grupos armados, pues ratifica que un cese al fuego no significa que se puedan seguir cometiendo acciones delictivas.

“No estamos de brazos caídos, por el contrario, ha habido mayor exigencia con los comandantes de Fuerzas Militares”, sostuvo.

En medio de su intervención, Velásquez reiteró que si hay un incumplimiento por parte de las disidencias, se tomaría otra dirección en el cese al fuego bilateral y se tomarán “correctivos”.

"Si se rompe, si no hay cumplimiento del cese al fuego o si hay incidentes, simplemente lo que tiene que pasar es que no continua el cese. Esto no es una declinación de la autoridad del Estado, es una posibilidad para generar unas mejores condiciones para las negociaciones, no significa que se van a tolerar acciones graves", aseveró.

Sobre la polémica que generó la presencia de disidencias en un colegio de Yarumal haciendo "pedagogía", el ministro rechazó este hecho y señaló: “Esto, como lo he venido afirmando, es absolutamente inaceptable, tendrá que ser también el motivo de discusión dentro de este mecanismo de veeduría y verificación, porque no puede continuar una acción de esta naturaleza por parte de ninguna estructura del Estado Mayor Central”.