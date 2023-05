Cronología de la búsqueda de los niños en la selva: las pistas más recientes

Tras el anuncio presidencial, lejos de apaciguarse los ánimos nacionales sobre lo que ocurría, la incertidumbre aumentó, puesto que el país no tenía certeza sobre si los cuatro menores de edad desaparecidos en el Caquetá realmente habían sido rescatados o no. Las autoridades aún no habían dado confirmación y tampoco se tenían imágenes del rescate de los menores.