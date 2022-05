Al menos 500 mil niños no estarían recibiendo Alimentación Escolar

Además, la Contraloría estableció que durante en el año 2022, se han visitado 387 Instituciones Educativas oficiales en las que se ejecuta el PAE en 53 Entidades Territoriales Certificadas, ejercicio en el que se pudo corroborar que en el 15% (35 IE) de la muestra (387 IE) no se realizando entregas del PAE el día de la visita.

Cuatro meses después del inicio del calendario escolar verificó en las visitas que en el 16% de las IE (38) no cuentan con cocina, el 19% (45) no tiene comedor, el 15% (35) no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 20% (47) no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos.

“Ya son más de 100 días sin inicio en la atención del PAE en 5 ETC, situación que debe tenerse en cuenta pues dicha falla en el Programa puede aumentar la deserción escolar de niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Lo hemos dicho y lo repetimos, en muchas zonas del país, los niños solo cuentan con ese alimento, y no puede ocurrir que no se cuente con las condiciones necesarias para su continuidad y permanencia en la formación escolar”, resaltó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.