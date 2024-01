‘Nicolasgate’: así avanzan las pesquisas de la campaña de Petro

La Fiscalía allanó el pasado lunes las oficinas de Fecode en el centro de la capital del país, al parecer para recolectar información en el caso que se sigue por la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro.

El ente de investigación penal revisa además un supuesto aporte de $500 millones que habrían hecho los maestros del gremio y que aparentemente no habrían sido reportados a las cuentas del CNE. “Desconozco los documentos que indiquen que esos dineros fueron a parar a la campaña. No creo que existan esos documentos. No es cierto, esos documento no existen porque eso no ocurrió”, aseguró Eduardo Noriega, enlace de la colectividad con el Pacto Histórico, a EL TIEMPO, que reveló una serie de actas de Fecode que demostrarían que una donación de 500 millones de pesos tenía como destino original la campaña presidencial de Gustavo Petro